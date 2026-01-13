13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

मऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट, 5 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले उड़े बदमाश

घोसी कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिढवल मोड़ स्थित अपनी आभूषण की दुकान बंद कर घर लौट रहे सर्राफा व्यवसायी जितेंद्र वर्मा को बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट लिया। बदमाश करीब 5 किलोग्राम चांदी, 150 ग्राम सोना और नकदी लेकर फरार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 13, 2026

Mau Crime: मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिढवल मोड़ स्थित अपनी आभूषण की दुकान बंद कर घर लौट रहे सर्राफा व्यवसायी जितेंद्र वर्मा को बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट लिया। बदमाश करीब 5 किलोग्राम चांदी, 150 ग्राम सोना और नकदी लेकर फरार हो गए।

कोपागंज नगर पंचायत के चंदनपुरा मोहल्ला निवासी जितेंद्र वर्मा पुत्र राधाकृष्ण की पिढवल मोड़ पर सर्राफा दुकान है। वह रोज़ की तरह शाम को दुकान बंद कर एक साथी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए चार नकाबपोश बदमाशों ने दो बाइकों पर उनका पीछा किया और कोपागंज थाना क्षेत्र के टड़ियाव खाद गोदाम के पास फोरलेन पर उनकी बाइक रोक ली। बदमाशों ने तमंचा सटाकर आभूषण से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए।

लूट की घटना से पुलिस में हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी रविंद्रनाथ राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जबकि सर्विलांस टीम भी बदमाशों की तलाश में जुटी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी और अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घोसी, कोपागंज पुलिस और एसओजी की टीमें संयुक्त रूप से जांच में लगी हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि घोसी और कोपागंज थाने की सीमा पर दो बाइकों से आए चार युवकों ने छीना-झपटी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट, 5 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले उड़े बदमाश

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित

Mau news
मऊ

Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जा सकेंगे यूपी के बाहर

Mau news
मऊ

“राहुल गांधी का भाग्य अब ‘चकाचक’, 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा”

मऊ

Mau News: दुल्हा भर रहा था दुल्हन की मांग में सिंदूर, उसी समय पहुंची पुलिस और फिर

मऊ

Mau News: 2 करोड़ 73 लाख की लागत से ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह, मंत्री एके शर्मा ने मऊ को दिया बड़ा तोहफा

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.