मऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट, 5 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले उड़े बदमाश

कोपागंज नगर पंचायत के चंदनपुरा मोहल्ला निवासी जितेंद्र वर्मा पुत्र राधाकृष्ण की पिढवल मोड़ पर सर्राफा दुकान है। वह रोज़ की तरह शाम को दुकान बंद कर एक साथी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए चार नकाबपोश बदमाशों ने दो बाइकों पर उनका पीछा किया और कोपागंज थाना क्षेत्र के टड़ियाव खाद गोदाम के पास फोरलेन पर उनकी बाइक रोक ली। बदमाशों ने तमंचा सटाकर आभूषण से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए।