शॉर्ट सर्किट से बस इंजन में लगी आग, 22 यात्री बाल-बाल बचे

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के बनियापार गांव के पास आजमगढ़–मुहम्मदाबाद गोहना मुख्य मार्ग पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अंबेडकर डिपो की एक परिवहन बस के इंजन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस मऊ से आजमगढ़ जा रही थी और उसमें करीब 22 यात्री सवार थे। चालक व परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
ग्रामीणों के अनुसार, चलते समय बस के इंजन से धुआं उठने लगा। स्थिति को भांपते हुए चालक गयासुद्दीन ने तत्काल बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद परिचालक जोगेंद्र यादव के साथ मिलकर सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। कुछ ही देर में इंजन से आग की लपटें उठने लगीं।
घटना की सूचना चालक द्वारा तुरंत 112 नंबर पर दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पानी व अन्य साधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बस पूरी तरह जलने से बच गई। घटना के बाद अंबेडकर डिपो प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरी बस से आजमगढ़ के लिए रवाना किया। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा।
