शॉर्ट सर्किट से बस इंजन में लगी आग, 22 यात्री बाल-बाल बचे



घटना की सूचना चालक द्वारा तुरंत 112 नंबर पर दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पानी व अन्य साधनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बस पूरी तरह जलने से बच गई। घटना के बाद अंबेडकर डिपो प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरी बस से आजमगढ़ के लिए रवाना किया। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा।