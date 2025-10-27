Chhath Puja: छठ पूजा को लेकर पुलिस और नगर पालिका सक्रिय

नगरपालिका के ईओ दिनेश कुमार यादव ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा कुल 45 वार्डों में 90 स्थानों पर छठ पूजा के लिए तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के 300 से अधिक कर्मचारी सफाई और अन्य तैयारियों में जुट हुए हैं। तालाब के साथ साथ तमसा तट पर भी सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही है।