Chhath Puja: छठ पूजा को लेकर पुलिस और नगर पालिका सक्रिय

Mau News: मऊ में महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर पालिका परिषद अलर्ट मोड पर है। नपा के चेयरमैन और अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 90 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, इसको लेकर सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही है।
रविवार की शाम को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने नगर क्षेत्र के सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ सभी उन्होंने शहर के सहादतपुरा ब्रह्मस्थान स्थित तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नपा के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा साफ-सफाई और जरूरी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया।
नगरपालिका के ईओ दिनेश कुमार यादव ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा कुल 45 वार्डों में 90 स्थानों पर छठ पूजा के लिए तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के 300 से अधिक कर्मचारी सफाई और अन्य तैयारियों में जुट हुए हैं। तालाब के साथ साथ तमसा तट पर भी सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग