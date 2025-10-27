Patrika LogoSwitch to English

Chhath Puja: देवलास सूर्य मंदिर के पोखर में छठ पर्व पर एक युवक की डूबने से मौत

रात्रि 8:30 बजे श्रद्धालुओं द्वारा डूबते सूर्य के अर्द्ध के कुछ समय बाद ब्लॉक के ग्राम चकब्राबोझी निवासी 35 वर्षीय रामकरण उर्फ मुन्ना चौहान की पोखर के गहरे पानी में समा जाने से दर्दनाक मौत हो गई। उस समय जुटी भीड़ ने पोखर में उरत कर शव की काफी तलाश किया मगर कुछ देर के बाद जब शव मिला तो मृतक रामकरण उर्फ मुन्ना चौहान को लोगों ने पोखर से बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की घटना सुनकर इधर मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। मृतक के पिता झिल्लु चौहान एवं पूरे स्वजनों में मातम छा गया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 27, 2025

Mau

Mau News, Pc: प्रमोद विश्वकर्मा

Mau News: पूर्वांचल में मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के देवलास गांव में मात्र एक सूर्य मंदिर स्थापित है। इस सूर्य मंदिर के ठीक सामने एक भव्य सरोवर स्थित है। जहां पर छठ पर्व के महा शुभ अवसर पर एक युवक की सरोवर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पोखर में युवक की डूबने से हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

डूबतेसूर्य को अर्घ देने का बाद हुआ हादसा

मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के देवलास सूर्य मंदिर के सामने बने भव्य सरोवर पर हर वर्ष छठ पर्व पर एक विशाल भव्य मेला एवं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा पोखर में भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। मगर इस वर्ष सोमवार रात्रि 8:30 बजे श्रद्धालुओं द्वारा डूबते सूर्य के अर्द्ध के कुछ समय बाद ब्लॉक के ग्राम चकब्राबोझी निवासी 35 वर्षीय रामकरण उर्फ मुन्ना चौहान की पोखर के गहरे पानी में समा जाने से दर्दनाक मौत हो गई। उस समय जुटी भीड़ ने पोखर में उरत कर शव की काफी तलाश किया मगर कुछ देर के बाद जब शव मिला तो मृतक रामकरण उर्फ मुन्ना चौहान को लोगों ने पोखर से बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी।

मौत की घटना सुनकर इधर मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। मृतक के पिता झिल्लु चौहान एवं पूरे स्वजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना पर पूरे पोखरे पर चारों तरफ भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। जबकि कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि हर वर्ष इस सूर्य देव के मंदिर के सामने बने पोखर में पूरे वर्ष में कभी किसी भी समय किसी न किसी की मौत हो जाती है। यह चर्चाएं श्रद्धालुओं को आसपास के लोगों द्वारा सुनने को मिल रही है। मृतक अपने पीछे तीन लड़की एवं एक लड़का तथा पत्नी को छोड़ गया है। इस दर्दनाक मौत की सूचना से मृतक के परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। देवलास सूर्य मंदिर पर छठ पर्व पर लगे भव्य मेले में इस घटना को लेकर परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे।

Published on:

27 Oct 2025 10:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Chhath Puja: देवलास सूर्य मंदिर के पोखर में छठ पर्व पर एक युवक की डूबने से मौत

