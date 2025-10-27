Chhath Puja: देवलास सूर्य मंदिर के पोखर में छठ पर्व पर एक युवक की डूबने से मौत

मौत की घटना सुनकर इधर मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। मृतक के पिता झिल्लु चौहान एवं पूरे स्वजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना पर पूरे पोखरे पर चारों तरफ भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। जबकि कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि हर वर्ष इस सूर्य देव के मंदिर के सामने बने पोखर में पूरे वर्ष में कभी किसी भी समय किसी न किसी की मौत हो जाती है। यह चर्चाएं श्रद्धालुओं को आसपास के लोगों द्वारा सुनने को मिल रही है। मृतक अपने पीछे तीन लड़की एवं एक लड़का तथा पत्नी को छोड़ गया है। इस दर्दनाक मौत की सूचना से मृतक के परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। देवलास सूर्य मंदिर पर छठ पर्व पर लगे भव्य मेले में इस घटना को लेकर परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे।