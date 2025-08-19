अवैध निर्माण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट व हिंदू जागरण समिति के अध्यक्ष हुए आमने सामने, हुई तीखी झड़प

Mau News: हिंदू जागरण समिति भारत के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
सौपे गये ज्ञापन में सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुमित मान पत्नी फखरुद्दीन अहमद के नाम से बुनाई विद्यालय मोहल्ला सहादतपुरा मुंशीपुरा के पास डॉक्टर सरफराज के बगल में जिला प्रशासन की सह पर एक बड़े भूखंड पर आ.बी. एक्ट के विरुद्ध अवैध निर्माण कराया जा रहा है। और 2023 का आवासीय नक्शा स्वीकृत है, लेकिन बिना किसी परमिशन के अवैध अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूर्व उन्होंने शिकायत की थी और लगभग एक महीने तक अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया था तो फिर किसके आदेश पर यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है।
सुजीत सिंह का आरोप है कि उक्त जमीन के बड़े भूभाग पर अवैध बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत के बावजूद प्रशासन मुक दर्शक बना हुआ है। सुविधा शुल्क लेकर काम कराया जा रहा है जो पैसा नहीं दे रहा है उसको तरह-तरह से प्रताड़ित करके उसका निर्माण रुकवा दिया जा रहा है। यह सब चलने नहीं दिया जायेगा।