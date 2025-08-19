अवैध निर्माण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट व हिंदू जागरण समिति के अध्यक्ष हुए आमने सामने, हुई तीखी झड़प

सौपे गये ज्ञापन में सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुमित मान पत्नी फखरुद्दीन अहमद के नाम से बुनाई विद्यालय मोहल्ला सहादतपुरा मुंशीपुरा के पास डॉक्टर सरफराज के बगल में जिला प्रशासन की सह पर एक बड़े भूखंड पर आ.बी. एक्ट के विरुद्ध अवैध निर्माण कराया जा रहा है। और 2023 का आवासीय नक्शा स्वीकृत है, लेकिन बिना किसी परमिशन के अवैध अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूर्व उन्होंने शिकायत की थी और लगभग एक महीने तक अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया था तो फिर किसके आदेश पर यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है।