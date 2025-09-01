Mau News: सीओ मधुबन की बोलेरो व बाइक में जबरदस्त टक्कर, एक युवक की गई जान, दूसरा गंभीर

Mau News: मऊ जिले के घोसी नगर में सीता कुंड के पास मंगलवार को सीओ मधुबन की सरकारी बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बाइक के परखच्चे उड़ गए।
जानकारी के अनुसार, बाइक सवार बदन धोबी (35) व अशोक यादव (32) मऊ की तरफ से आ रहे थे। उसी दौरान मधुबन से घोसी होते हुए मऊ जा रही सीओ मधुबन की बोलेरो से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घोसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय बदन धोबी की मौत हो गई।
गंभीर रूप से घायल अशोक यादव दोहरीघाट क्षेत्र के कुरंगा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सीओ मधुबन की सरकारी गाड़ी के चालक ने तहरीर दी है, जबकि मृतक व घायल पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। हादसे में बोलेरो में सवार पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं।