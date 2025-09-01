Mau News: सीओ मधुबन की बोलेरो व बाइक में जबरदस्त टक्कर, एक युवक की गई जान, दूसरा गंभीर

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार बदन धोबी (35) व अशोक यादव (32) मऊ की तरफ से आ रहे थे। उसी दौरान मधुबन से घोसी होते हुए मऊ जा रही सीओ मधुबन की बोलेरो से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घोसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय बदन धोबी की मौत हो गई।