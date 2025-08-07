Mau: शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के मनमानी के खिलाफ शिक्षक बैठे धरने पर

Mau news: माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा।
संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि शिक्षकों का आक्रोश कई मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि 18 महीने से एनपीएस की कटौती शिक्षकों के खाते में अपडेट नहीं की गई है। साथ ही आयकर की कटौती भी अब तक अपडेट नहीं हुई है और शिक्षकों को फॉर्म 16 भी नहीं दिया गया है।
धनंजय सिंह ने बताया कि जिले के कुछ शिक्षक जो 2005 के पूर्व विज्ञापनों द्वारा नियुक्त हुए थे, उन्हें सरकार द्वारा पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। शासन का आदेश है कि उनके एनपीएस की कटौती उनके जीपीएफ खाते में अपडेट की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि चयन वेतनमान और पुनः वेतनमान के प्रकरण महीनों से कार्यालय में लंबित हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। शिक्षक संघ की प्रमुख मांगों में सिटिजन चार्टर लागू करना, सूचना पट एवं पंजिका बनाकर समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण कराना शामिल है।
धनंजय सिंह ने कहा कि जब उनकी मांगें नहीं सुनी गईं, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना। प्रदर्शन के दौरान धनंजय सिंह जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह जिला मंत्री मनकामेश्वर तिवारी कोषाध्यक्ष अरविंद यादव संगठन मंत्री रणजीत सिंह आए अभियान निरीक्षक अखिलेश प्रबल जिला मीडिया प्रभारी, विकास सिंह आदि लोग मौजूद रहे।