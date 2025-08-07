Mau: शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के मनमानी के खिलाफ शिक्षक बैठे धरने पर

संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि शिक्षकों का आक्रोश कई मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि 18 महीने से एनपीएस की कटौती शिक्षकों के खाते में अपडेट नहीं की गई है। साथ ही आयकर की कटौती भी अब तक अपडेट नहीं हुई है और शिक्षकों को फॉर्म 16 भी नहीं दिया गया है।