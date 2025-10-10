CJI पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

Mau News: मऊ जिला कलेक्ट्रेट में दर्जनों अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इस कृत्य को देशद्रोह बताते हुए राकेश किशोर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा।
यह घटना तब हुई जब वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंका था। इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है।
प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि यह कृत्य सीधे तौर पर देश की न्यायिक व्यवस्था को चुनौती है और इसे देशद्रोह माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक है।
वकील गोपाल निषाद ने बताया कि राकेश किशोर का यह कार्य सीधे-सीधे देशद्रोह का मामला है और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। वकील रामरतन निषाद ने भी इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और आरोपी वकील पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान गोपाल निषाद, रामरतन निषाद, क्रांति निषाद और प्रमोद रावत सहित कई वकील मौजूद रहे। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा।
