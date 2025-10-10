CJI पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

वकील गोपाल निषाद ने बताया कि राकेश किशोर का यह कार्य सीधे-सीधे देशद्रोह का मामला है और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। वकील रामरतन निषाद ने भी इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और आरोपी वकील पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान गोपाल निषाद, रामरतन निषाद, क्रांति निषाद और प्रमोद रावत सहित कई वकील मौजूद रहे। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा।