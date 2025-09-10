Patrika LogoSwitch to English

मऊ

मऊ में धर्मेंद्र यादव बोले- वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी का आखिरी हथियार

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहने के मामले पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि छात्रों को गुंडा कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि जो आंदोलन कर रहे थे वह लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे लेकिन छात्र थे जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता किया है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 10, 2025

Mau
मऊ पहुंचे सांसद धर्मेंद्र यादव, Pc: Patrika

MP Dharmendra Yadav: मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा के काझा गांव पहुंचे आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे देने पर कहा कि वह सही नारा दे रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान में वोट चोरी का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों आखिरी हथियार वोट चोरी का अख्तियार कर रहे हैं। जो की जनता के बीच बेनकाब हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2022 में कई बार कहा हम लोग एफिडेविट दिए। बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरह से 65 लाख वोट काटे गए। और काटे हुए उन वोटों में जिस तरीके से इंडिया एलाइंस के वोटो को काटा गया। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी का रहे हैं वह पूरा देश स्वीकार कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं। 22000 लोगों का एफिडेविट में पहले दे चुके हैं।

ABVP द्वारा ओमप्रकाश राजभर के विरोध पर बोले धर्मेंद्र यादव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहने के मामले पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि छात्रों को गुंडा कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि जो आंदोलन कर रहे थे वह लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे लेकिन छात्र थे जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता किया है। जिसका सपा ने घनघोर आलोचना की है। हमारी पार्टी का मानना है कि छात्रों की बातों को मनाना चाहिए। जो पुलिस की गुंडई है ये करने का अधिकार किसी को नहीं है।

रायबरेलो में राहुल गांधी के काफिले को बीजेपी के लोगों द्वारा रोकने पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये अराजकता फैला रहे। राहुल गांधी रायबरेली के निर्वाचित सांसद हैं। किसी भी सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में जाने से कोई कैसे रोक सकता है। यह बीजेपी के लोग सत्ता के घमंड में और नशे में चूर है। यह जो वोट घटाएं बढ़ाए जा रहे हैं इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। मैंने लोकसभा में कई बार कहा जब एस आई आर का मामला सामने आ रहा था। अगर चुनाव आयोग मानता है और भाजपा मानती है 65 लाख फर्जी वोट है बिहार में मेरा यह मानना है कि जो 65 लाख वोटों के चुने हुए सांसद हैं वे कैसे जायज हो सकते हैं। वहीं बसपा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनकी पार्टी है इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा।

हालांकि मैं यह कह सकता हूं कि PDA परिवार जो दलित भाई हैं हमारे पिछडे भाई हैं हमारे मुसलमान भाई हैं। सारे लोगों की नजर में एक आशा और उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास है तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है।

अब्बास अंसारी की विधायकी वापसी पर बोले सपा सांसद

अब्बास अंसारी की विधायिकी वापसी पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से सजा वापस हुई माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। न्यायालय ने न्याय दिया और अब्बास अंसारी की सदस्यता न्यायालय ने तो काफी दिन पहले ही बहाल कर दी थी माननीय उच्च न्यायालय ने। लेकिन नोटिफिकेशन करने में वही विधानसभा का सचिवालय जब अब्बास अंसारी जी को लोअर कोर्ट से उनकी सदस्यता जा रही थी या सजा हुई थी तो संडे के दिन आप डेट निकालना, संडे के दिन सचिवालय खोल उनकी सदस्यता खत्म की थी। और वहीं जब माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को बहाल किया तो उस नोटिफिकेशन को जारी करने में कितना टाइम लगा। इसी से मंशा आप समझ सकते हो।

विधानसभा सचिवालय हो, चुनाव आयोग हो इनकी सबकी नीत और नीयत क्या है ये माननीय न्यायालय के फैसले को भी अपने तरीके से डिक्टेट करना चाहते हैं।

