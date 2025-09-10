मऊ में धर्मेंद्र यादव बोले- वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी का आखिरी हथियार

MP Dharmendra Yadav: मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा के काझा गांव पहुंचे आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे देने पर कहा कि वह सही नारा दे रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान में वोट चोरी का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों आखिरी हथियार वोट चोरी का अख्तियार कर रहे हैं। जो की जनता के बीच बेनकाब हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2022 में कई बार कहा हम लोग एफिडेविट दिए। बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरह से 65 लाख वोट काटे गए। और काटे हुए उन वोटों में जिस तरीके से इंडिया एलाइंस के वोटो को काटा गया। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी का रहे हैं वह पूरा देश स्वीकार कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं। 22000 लोगों का एफिडेविट में पहले दे चुके हैं।