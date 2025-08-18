Mau News: मोहम्मदाबाद गोहना में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की जनसुनवाई

Mau News: जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री इलमारन जी ने भी जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कुल 57 शिकायते प्राप्त हुई जिनमें से 7 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया एवं चार शिकायतों के निस्तारण हेतु मौके पर टीम भेजी गई। आज प्राप्त कुल शिकायतों में से 33 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग एवं शेष अन्य विभागों से संबंधित थी। जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा। विशेष कर राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु उन्होंने राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त संयुक्त टीम को मौके पर भेज कर शिकायत को निस्तारित करने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर शिकायत का समय बद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पुलिस अधीक्षक ने भी ने कहा कि पुलिस जनहित से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही ना करें।इस दौरान उप जिलाधिकारी श्री अभिषेक गोस्वामी, तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।