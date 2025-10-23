ई-रिक्शा ने पैदल चल रहे व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर, CCTV वीडियो वायरल

फखरुद्दीनपुरा ओवरब्रिज के पास सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। वायरल हो रहे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे पैदल जा रहे एक व्यक्ति को पीछे से आ रहे अनियंत्रित ई-रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति मौके पर ही सड़क पर गिर पड़ा और काफी देर तक बेसुध पड़ा रहा। less than 1 minute read