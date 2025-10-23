ई-रिक्शा ने पैदल चल रहे व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर, CCTV वीडियो वायरल

Mau news, Pc: सोशल मीडिया
Mau News: मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुरा ओवरब्रिज के पास सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। वायरल हो रहे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे पैदल जा रहे एक व्यक्ति को पीछे से आ रहे अनियंत्रित ई-रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति मौके पर ही सड़क पर गिर पड़ा और काफी देर तक बेसुध पड़ा रहा।
हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को आनन-फानन में एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
घायल व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अबुलैश (40 वर्ष), पुत्र निजामुद्दीन, निवासी फखरुद्दीनपुरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह करीब 10 बजे अबुलैश बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लापरवाह ई-रिक्शा चालकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नागरिकों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने और नियमित जांच अभियान चलाने की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।
