Mau News: ऊर्जा मंत्री ने शहीद चौक से चार करोड़ की स्ट्रीट लाइट परियोजना का किया उद्घाटन

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना शहीद चौक से लेकर बाईपास सब्ज़ी मंडी तक चार करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट परियोजना का मंगलवार देर शाम ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे नगर में उजाला फैल गया।
मंत्री एके शर्मा ने नगर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सफाई कर्मचारियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।
जैसे ही मंत्री एके शर्मा शहीद चौक पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना के अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड और कर्मचारियों ने फूलमालाओं की बौछार कर उनका भव्य स्वागत किया।
शहीद चौक पर बनाए गए पंडाल में पहुंचकर मंत्री ने क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा कि मुहम्मदाबाद गोहना नगर के सभी जर्जर मार्गों की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, और जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि चार करोड़ रुपये की लागत से आज़मगढ़–मुहम्मदाबाद गोहना–मऊ मुख्य मार्ग पर तिरंगे रंगों वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिससे पूरा नगर अब अंधकार से मुक्त होकर उजाले में नहाया हुआ है।
इसके बाद उन्होंने शहीद चौक पर स्ट्रीट लाइटों का पूजन-अर्चन करने के बाद बटन दबाया, जिससे चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्होंने नगर के विकास कार्यों से संबंधित शिलापट्ट का भी अनावरण किया।
कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने नगर में स्थायी बस अड्डा बनाए जाने के संबंध में मंत्री एके शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड, भाजपा प्रांतीय परिषद सदस्य छोटू प्रसाद, शशांक त्रिपाठी उर्फ चंगी बाबा, राजकुमार गुप्ता, सुमंत यादव, शैलेंद्र उर्फ गुंजन श्रीवास्तव, सैफ खान, जगदीश प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार, शहजादे, नाज़ीर, जयबिंद कुमार आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडेय, कोतवाल कमलकांत वर्मा तथा चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा।
प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट
