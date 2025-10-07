Mau News: ऊर्जा मंत्री ने शहीद चौक से चार करोड़ की स्ट्रीट लाइट परियोजना का किया उद्घाटन

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना शहीद चौक से लेकर बाईपास सब्ज़ी मंडी तक चार करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट परियोजना का मंगलवार देर शाम ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे नगर में उजाला फैल गया।