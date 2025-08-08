मऊ SP ऑफिस में महिला कांस्टेबल ने निगला ज़हर, जनसुनवाई के दौरान मचा हड़कंप!

Mau Police news: मऊ जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुद्धवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब जनसुनवाई के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार, मधुबन तहसील क्षेत्र के रामपुर थाना में तैनात महिला आरक्षी सुमन चौधरी (28 वर्ष), पत्नी दिलीप चौधरी, किसी व्यक्तिगत कार्य से एसपी ऑफिस पहुंची थीं। पुलिस अधीक्षक जनसुनवाई में व्यस्त थे, तभी सुमन की हालत अचानक बिगड़ गई और वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगीं।
मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि महिला कांस्टेबल ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है।
घटना के बाद से एसपी ऑफिस से लेकर अस्पताल तक हलचल मची हुई है। हालांकि, अभी तक पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
इस बीच एक विवाहित महिला कांस्टेबल द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम को लेकर विभागीय गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। मामला संवेदनशील होने के कारण हर कोई चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर महिला कांस्टेबल को यह खौफनाक कदम उठाने की नौबत क्यों आई?
जिले के पुलिस प्रशासन पर भी अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।