Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पूर्व बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी के बड़े नेता ने थामा सपा का दामन



इसी बीच एक स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम ने जिले के सियासी माहौल को बदल दिया। प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम हरी चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके सपा में शामिल होने की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज़ हो गया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एडवोकेट राम हरी चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समाज, न्याय और जनहित की आवाज़ को मजबूत करने के लिए सपा में आए हैं और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है।