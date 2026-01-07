7 जनवरी 2026,

मऊ

Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पूर्व बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी के बड़े नेता ने थामा सपा का दामन

राम हरी चौहान का पार्टी में प्रवेश घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा लाभ साबित हो सकता है। जिले में उनकी साफ-सुथरी छवि, कानूनी क्षेत्र में मजबूत पकड़ और स्थानीय स्तर पर व्यापक जनसंपर्क चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 07, 2026

UP Political News: मऊ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका और समाजवादी पार्टी के लिए नई उम्मीद के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिले में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के प्रथम आगमन को लेकर स्वागत की व्यापक तैयारियाँ की जा रही थीं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर था और जगह-जगह स्वागत द्वार, पोस्टर और जनसभा की रूपरेखा तय की जा चुकी थी। गोरखपुर मार्ग से होते हुए पंकज चौधरी के मऊ पहुँचने की सूचना मिलते ही समर्थकों की भीड़ उनके स्वागत के लिए जुटने लगी थी।

मऊ की राजनीति में मची हलचल


इसी बीच एक स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम ने जिले के सियासी माहौल को बदल दिया। प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम हरी चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके सपा में शामिल होने की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज़ हो गया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एडवोकेट राम हरी चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समाज, न्याय और जनहित की आवाज़ को मजबूत करने के लिए सपा में आए हैं और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है।

उपचुनाव से पहले सपा को मजबूती


सियासी विश्लेषकों का मानना है कि राम हरी चौहान का पार्टी में प्रवेश घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा लाभ साबित हो सकता है। जिले में उनकी साफ-सुथरी छवि, कानूनी क्षेत्र में मजबूत पकड़ और स्थानीय स्तर पर व्यापक जनसंपर्क चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खासकर घोसी विधानसभा क्षेत्र में अधिवक्ताओं, युवाओं और सामाजिक वर्गों के बीच उनकी लोकप्रियता सपा के पक्ष में माहौल बनाने में मदद कर सकती है।


राम हरी चौहान के शामिल होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। वहीं, भाजपा खेमा इस बदलाव को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। जिले की राजनीति में यह घटनाक्रम 2026 के चुनावी सफर से पहले सियासी संतुलन को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में यह राजनीतिक मोड़ किस दिशा में नया समीकरण गढ़ता है।

