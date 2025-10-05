घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय संयुक्त राष्ट्र संघ की महा अधिवेशन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

Mau News: घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय अपना लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में बने रहते हैं। चाहे लोकसभा के सदन की कार्यवाही हो, या अपने लोकसभा क्षेत्र की आम जनता के बीच उनके सुख-दुख में भागीदारी हो, या वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात हो, हर अवसर पर घोसी सांसद अपनी बौद्धिकता, कार्य क्षमता तथा अपनी प्रभावी उपयोगिता के दम पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में घोसी सांसद राजीव राय को भी शामिल किया गया था, जिसके क्रम में घोसी सांसद राजीव राय ने पांच देशों की यात्रा की तथा उन देशों में भारत का पक्ष काफी मजबूती से रखा।