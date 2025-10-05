घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय संयुक्त राष्ट्र संघ की महा अधिवेशन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

घोसी सांसद राजीव राय
Mau News: घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय अपना लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में बने रहते हैं। चाहे लोकसभा के सदन की कार्यवाही हो, या अपने लोकसभा क्षेत्र की आम जनता के बीच उनके सुख-दुख में भागीदारी हो, या वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात हो, हर अवसर पर घोसी सांसद अपनी बौद्धिकता, कार्य क्षमता तथा अपनी प्रभावी उपयोगिता के दम पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में घोसी सांसद राजीव राय को भी शामिल किया गया था, जिसके क्रम में घोसी सांसद राजीव राय ने पांच देशों की यात्रा की तथा उन देशों में भारत का पक्ष काफी मजबूती से रखा।
केंद्र सरकार ने घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय की कुशल कार्य क्षमता तथा पिछले विदेशी दौरों पर उनके सकारात्मक वाकपटुता को ध्यान में रखकर विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन पर विश्वास जताते हुए 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है। जहां घोसी सांसद राजीव राय संयुक्त राष्ट्र संघ के महा अधिवेशन को संबोधित करेंगे। घोसी सांसद अपने संबोधन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर देश का पक्ष रखेंगे। इसके साथ-साथ राजीव राय अन्य देशों के प्रतिनिधियों, डिप्लोमेट, नीति निर्धारकों के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यह महा अधिवेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने जा रही है।
घोसी लोकसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब घोसी लोकसभा का कोई सांसद संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के किसी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। घोसी लोकसभा के समस्त नागरिकों के लिए यह पल अत्यंत गौरवशाली है।
घोसी सांसद राजीव राय के संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन में शामिल होने की सूचना क्षेत्र में फैलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग एक-दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए।
