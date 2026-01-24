13 जिलों में ‘फिल्मी स्टाइल’ से वारदात, 14वें में मऊ पुलिस ने दबोचा शातिर ठग

घटना की सूचना मिलते ही दुकानदार ने थाना दोहरीघाट पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिरों का जाल बिछाया और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे में सामने आया कि अर्पित मिश्रा इससे पहले भी प्रदेश के 13 अन्य जनपदों में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वह इवेंट शूट, कैमरा बुकिंग, पानी लेने या गाड़ी खराब होने जैसे बहानों से लोगों को रास्ते में उतार देता और कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था।