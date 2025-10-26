Chhath Mahaparav: छठ पर्व पर बाजारों में सजी फलों की दुकाने, विदेशी अंगूर 400 रुपए किलो

छठ पूजा, Pc: प्रमोद शर्मा
Mau News: मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में सूर्य उपासना का महापर्व छठ नजदीक आते ही बाजारों में फल विक्रेताओं की दुकाने रंग-बिरंगी और आकर्षक रूप से सज गई हैं। इस मौके पर विदेशी अंगूर 400 रुपए प्रति किलो और ड्रैगन फल 100 रुपए प्रति पीस बिक रहा है।
शहीद चौक स्थित फल विक्रेता हरिराम बाबा सोनकर ने बताया कि इस बार कुल 56 प्रकार के फल बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे महंगा और विशेष फल विदेशी अंगूर है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के लिए पांच प्रकार के खास फल विशेष रूप से लाए गए हैं।
बता दें कि यह पर्व नहाए खाए से लेकर डाला छठ तक मनाया जाता है। कस्बे में तमसा नदी व विभिन्न तालाब-सरोवरों में बेदी तैयार कर दी गई है। रविवार को पावन तट रामघाट पर घाटों पर बेदी बनाई जाएगी, जहां सोमवार को निराजल व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य की उपासना के लिए अपने घरों से नदी तक आएंगी।
नगर पंचायत ने सड़क, लाइट, साफ-सफाई और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड के निर्देशन में सफाई कर्मचारियों को नदी के आसपास तैनात किया गया है, ताकि व्रती महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
साथ ही क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडेय ने सुरक्षा के लिए पुलिस तैनाती सुनिश्चित की है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी, ताकि तमसा नदी पर उमड़ने वाले आस्था के जनसैलाब को सुरक्षित बनाया जा सके।
