Chhath Mahaparav: छठ पर्व पर बाजारों में सजी फलों की दुकाने, विदेशी अंगूर 400 रुपए किलो

बता दें कि यह पर्व नहाए खाए से लेकर डाला छठ तक मनाया जाता है। कस्बे में तमसा नदी व विभिन्न तालाब-सरोवरों में बेदी तैयार कर दी गई है। रविवार को पावन तट रामघाट पर घाटों पर बेदी बनाई जाएगी, जहां सोमवार को निराजल व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य की उपासना के लिए अपने घरों से नदी तक आएंगी।