Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: सर्कल रेट से कम मुवावजा मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों को प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ो की संख्या में किसानों ने मुआवजे को लेकर के प्रदर्शन किया और मांगो को लेकर पत्रक जिला अधिकारी को सौंपा। किसानों का मांग है कि उनके जमीन का सर्किल रेट से भी कम मुआवजा दिया जा रहा है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 23, 2025

Mau
Mau news, Pc: अभिषेक सिंह

Mau Rail News: मऊ जिले के कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ो की संख्या में किसानों ने मुआवजे को लेकर के प्रदर्शन किया और मांगो को लेकर पत्रक जिला अधिकारी को सौंपा। किसानों का मांग है कि उनके जमीन का सर्किल रेट से भी कम मुआवजा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मऊ के दोहरीघाट क्षेत्र में रेल लाइन विस्तार के लिए सरकार किसानों का जमीन अधिग्रहण कर रही है।

जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे संत देव चौहान ने बताया कि दोहरीघाट से सहजनवा रेलवे लाइन बन रही है। जिसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जिसके विरोध में आज जिलाधिकारी से मिलकर पत्रक सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो किसानों की मुआवजा दिया जा रहा वह बहुत कम है।

सर्किल रेट से कम मुवावजा मिलने का लगाया आरोप

सर्किल रेट 8 हजार है जिससे एक बिस्वा का 8 लाख रुपए बन रहा है। जिसका रेलवे चार गुना और एनएचआई देती है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ 6 लाख रुपए बिस्वा ही दिया जा रहा है जो हम लोग की जमीन है वह ऑलरेडी 20 लाख रुपए बिस्वा बिक रही है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं की पुनः कमेटी बनाकर के जो किसानों की मांग है उसे सुलझाया जाए और वास्तविक कीमत दिया जाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 10:04 am

Published on:

23 Sept 2025 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: सर्कल रेट से कम मुवावजा मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों को प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.