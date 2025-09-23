Mau News: सर्कल रेट से कम मुवावजा मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों को प्रदर्शन

सर्किल रेट 8 हजार है जिससे एक बिस्वा का 8 लाख रुपए बन रहा है। जिसका रेलवे चार गुना और एनएचआई देती है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ 6 लाख रुपए बिस्वा ही दिया जा रहा है जो हम लोग की जमीन है वह ऑलरेडी 20 लाख रुपए बिस्वा बिक रही है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं की पुनः कमेटी बनाकर के जो किसानों की मांग है उसे सुलझाया जाए और वास्तविक कीमत दिया जाए।