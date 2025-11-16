Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

मऊ में बड़ी चोरी, ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर चोरों का धावा LIVE CCTV, लाखों के आभूषण साफ

ज्वेलर्स की दुकान और एक जनसेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 की संख्या में चोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बांस और अन्य औज़ार नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से वे दुकान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 16, 2025

Mau

Mau News, pc: patrika

Mau News: मऊ जिले थाना सरायलखंसी क्षेत्र के सरवां चट्टी में रविवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय ज्वेलर्स की दुकान और एक जनसेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 की संख्या में चोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बांस और अन्य औज़ार नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से वे दुकान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं।

चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत

अनामय ज्वेलर्स के मुना वर्मा और राज वर्मा सुबह दुकान पहुंचे तो ताला टूटा मिला। अंदर रखा सोना-चांदी और अन्य कीमती सामान गायब था। मुना वर्मा ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फुटेज में चोर बांस से सामान हटाते, आपस में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते और दुकान में घुसते दिख रहे हैं।

इसी दौरान चोरों ने पास स्थित जनसेवा केंद्र को भी नहीं छोड़ा। केंद्र संचालक अभिमन्यु ने बताया कि सुबह स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन कर शटर टूटने की सूचना दी। दुकान के भीतर रखे ₹5000 की नकदी भी चोर उड़ा ले गए।

चोरी के बाद चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान से उठाई गई तिजोरी को धान के खेत में ले जाकर तोड़ दिया। पुलिस ने खेत से खाली तिजोरी बरामद कर ली, लेकिन उसमें से सारा सामान गायब था।

पुलिस मिले CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है और व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में बड़ी चोरी, ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर चोरों का धावा LIVE CCTV, लाखों के आभूषण साफ

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: शादी की खुशियों पर फिरा पानी, आग से पूरा घर खाक

Mau fire
मऊ

Mau News: सड़क दुर्घटना में 5 मौत और एक हत्या से दहला मऊ, मचा रहा हड़कंप

Mau news
मऊ

Mau News: तहसील दिवस के दिन धरने पर रहे लेखपाल

Mau news
मऊ

Mau Accident News: बलिया मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले युवक की डंपर से कुचलकर मौत

Mau news
मऊ

Mau Murder: मछली पकड़ने गए युवक की हत्या से मची सनसनी

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.