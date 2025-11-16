मऊ में बड़ी चोरी, ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर चोरों का धावा LIVE CCTV, लाखों के आभूषण साफ

Mau News: मऊ जिले थाना सरायलखंसी क्षेत्र के सरवां चट्टी में रविवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय ज्वेलर्स की दुकान और एक जनसेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 की संख्या में चोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बांस और अन्य औज़ार नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से वे दुकान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं।