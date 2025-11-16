मऊ में बड़ी चोरी, ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर चोरों का धावा LIVE CCTV, लाखों के आभूषण साफ

Mau News, pc: patrika
Mau News: मऊ जिले थाना सरायलखंसी क्षेत्र के सरवां चट्टी में रविवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय ज्वेलर्स की दुकान और एक जनसेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 की संख्या में चोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बांस और अन्य औज़ार नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से वे दुकान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं।
अनामय ज्वेलर्स के मुना वर्मा और राज वर्मा सुबह दुकान पहुंचे तो ताला टूटा मिला। अंदर रखा सोना-चांदी और अन्य कीमती सामान गायब था। मुना वर्मा ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फुटेज में चोर बांस से सामान हटाते, आपस में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते और दुकान में घुसते दिख रहे हैं।
इसी दौरान चोरों ने पास स्थित जनसेवा केंद्र को भी नहीं छोड़ा। केंद्र संचालक अभिमन्यु ने बताया कि सुबह स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन कर शटर टूटने की सूचना दी। दुकान के भीतर रखे ₹5000 की नकदी भी चोर उड़ा ले गए।
चोरी के बाद चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान से उठाई गई तिजोरी को धान के खेत में ले जाकर तोड़ दिया। पुलिस ने खेत से खाली तिजोरी बरामद कर ली, लेकिन उसमें से सारा सामान गायब था।
पुलिस मिले CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है और व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
