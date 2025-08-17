Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: धर्मपरिवर्तन की सूचना पर प्रार्थना सभा में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदूवादी संगठन, दो हिरासत में

मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस और हिंदूवादी संगठन द्वारा प्रार्थना सभा में छापेमारी की गई जहां से दो लोगों को पुलिस ने विरासत में लिया इस दौरान प्रार्थना सभा में मौजूद डेढ़ सौ लोगों ने विरोध जताया हालांकि पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर के कोतवाली पहुंची।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 17, 2025

Mau
Mau news, Pc: Patrika

Mau news: मऊ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहजनिया में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के सदस्यों की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ शहर कोतवाली और सरायलखंसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस रहजानिया में एक घर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था।

प्रार्थना सभा मे पहुंची पुलिस

तभी हिन्दू संगठनों की सूचना पर पुलिस और एलआयू की लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक घर में चल रही प्रार्थना सभा में करीब 150 लोग मौजूद थे। सभा में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। सभी के पास बाइबल पाई गई। हिंदू संगठन के दीपू सिंह के अनुसार, लोगों को प्रार्थना के नाम पर बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।

Published on:

17 Aug 2025 10:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: धर्मपरिवर्तन की सूचना पर प्रार्थना सभा में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदूवादी संगठन, दो हिरासत में

