Mau News: धर्मपरिवर्तन की सूचना पर प्रार्थना सभा में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदूवादी संगठन, दो हिरासत में

तभी हिन्दू संगठनों की सूचना पर पुलिस और एलआयू की लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक घर में चल रही प्रार्थना सभा में करीब 150 लोग मौजूद थे। सभा में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। सभी के पास बाइबल पाई गई। हिंदू संगठन के दीपू सिंह के अनुसार, लोगों को प्रार्थना के नाम पर बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।