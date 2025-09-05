Mau News: फर्जी अस्पतालों पर लगातार छापेमारी, 40 हुए सील, मचा हड़कंप

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राहुल सिंह ने बताया कि गुरुवार जिले मैं 15 टीमें जांच में लगी थी। फर्जी अस्पतालों की जांच और 3 दिन चलेगा उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेटक टीम चलेगी। टीमों द्वारा 40 फर्जी अस्पतालों सीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन जगहों से लीगल कोई दस्तावेज नहीं मिले। कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन नहीं था डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। साथ ही चल रहे अवैध पैथोलॉजी पर भी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों और पैथोलॉजी का सफाया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी चलाने वाले हैं वे जांच टीम के पहुंचते ही छोड़कर भाग रहे हैं। CMO डॉ राहुल सिंह ने बताया कि जो भी फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उनके पीछे किसी ना किसी बड़े लोगों का हाथ रहता है। जिनके वजह से फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे थे।