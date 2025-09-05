Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: फर्जी अस्पतालों पर लगातार छापेमारी, 40 हुए सील, मचा हड़कंप

मऊ जनपद में खुलेआम अवैध अस्पताल से चल रहा है। इन अस्पतालों के खिलाफ इस समय छापेमारी चल रही है जिससे हर हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 40 फर्जी अस्पताल और क्लिनिक को सील किया साथ ही अगले तीन दिन तक यह अभियान चलता रहेगा।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 05, 2025

Mau cmo
Mau CMO कार्यालय, Pc: अभिषेक सिंह पत्रिका

Mau News: मऊ जिले में फर्जी अस्पतालों में जहां बीते दिनों में 4 मौतें हुई। जिससे हड़कंप मचने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग के टीमों द्वारा जिले के कई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 40 फर्जी क्लीनिक और अस्पतालों को सील किया गया। जिससे फर्जी अस्पताल और क्लीनिक संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

सांसद और मंत्री के शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग आया एक्शन में

वहीं फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों के इलाज से बढ़ते मौत मामले को लेकर सपा सांसद राजीव राय ने डीएम से शिकायत की । तो वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी लिखित रूप से डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को बिगड़ते स्वास्थ्य सिस्टम पर पत्र लिखा कार्यवाही की मांग किया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के शिकायत पत्र का संज्ञान लेकर के जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद लखनऊ से टीम मऊ पहुंची और लगातार छापेमारी का दौर शुरू हुआ जिससे फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

15 टीम जांच में लगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राहुल सिंह ने बताया कि गुरुवार जिले मैं 15 टीमें जांच में लगी थी। फर्जी अस्पतालों की जांच और 3 दिन चलेगा उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेटक टीम चलेगी। टीमों द्वारा 40 फर्जी अस्पतालों सीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन जगहों से लीगल कोई दस्तावेज नहीं मिले। कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन नहीं था डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। साथ ही चल रहे अवैध पैथोलॉजी पर भी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों और पैथोलॉजी का सफाया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी चलाने वाले हैं वे जांच टीम के पहुंचते ही छोड़कर भाग रहे हैं। CMO डॉ राहुल सिंह ने बताया कि जो भी फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उनके पीछे किसी ना किसी बड़े लोगों का हाथ रहता है। जिनके वजह से फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे थे।

05 Sept 2025 06:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: फर्जी अस्पतालों पर लगातार छापेमारी, 40 हुए सील, मचा हड़कंप

