मऊ

Mau Crime: किसान की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जानिए क्यों हुई थी निर्मम हत्या

अमला यादव रात में खेत की रखवाली करने गए थे। अगली सुबह उनका खून से लथपथ शव खेत के पास ही बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 12, 2025

Mau
Mau murder news, Pc: Patrika

Mau Crime News: मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के अहिरुपुर गांव में खेत की रखवाली करने गए एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।


यह घटना बीते मंगलवार 9 सितंबर की है, जब गांव निवासी अमला यादव रात में खेत की रखवाली करने गए थे। अगली सुबह उनका खून से लथपथ शव खेत के पास ही बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

जानिए कौन कौन हैं घटना में शामिल

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर बैरियाडीह पुल के पास चार लोगों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल हैं - संदीप उर्फ लालू पुत्र प्रभुनाथ यादव,राजकुमार पुत्र अमेरिका मौर्या,राजेन्द्र पुत्र रामबली हरिजन,कमलेश पुत्र किशोर यादव है।
चारों आरोपी अहिरुपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्रेस नोट के अनुसार, मृतक की पत्नी मन्ती देवी की तहरीर पर मधुबन थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों ने अमला यादव की हत्या की योजना बनाई और खेत जाते समय उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।

गिरफ्तारी की यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल पंकज विश्वकर्मा, प्रदीप मिश्रा, नीरज यादव और संदीप यादव ने मिलकर की।

मुख्य आरोपी संदीप उर्फ लालू पर पहले से भी कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हत्या का प्रयास, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिक कार्यवाही के उपरांत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

Updated on:

12 Sept 2025 04:45 pm

Published on:

12 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: किसान की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जानिए क्यों हुई थी निर्मम हत्या

