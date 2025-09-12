Mau Crime: किसान की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जानिए क्यों हुई थी निर्मम हत्या

प्रेस नोट के अनुसार, मृतक की पत्नी मन्ती देवी की तहरीर पर मधुबन थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों ने अमला यादव की हत्या की योजना बनाई और खेत जाते समय उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।