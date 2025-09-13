Mau Police: मऊ का रिलबाज दरोगा, सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी छोड़कर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त हैं। लोगों का कहना है कि वीडियो की शूटिंग और एडिटिंग में समय लगाने के बजाय थाने में ड्यूटी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भविष्य में पुलिस का काम भी सोशल मीडिया पर होता दिखेगा।