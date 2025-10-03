Mau Crime: डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार, तीन चोरी का खुलासा



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर (मानिकपुर असना, मऊ), गौरव यादव (सिउरी प्रेमरजा, बलिया), भगवान राजभर (असढिहा, बलिया), सोनू राजभर (अजोरपुर, मऊ), आर्यन यादव (सेनुराइच, मऊ) और प्रवीण यादव (देवकली विशुनपुर, मऊ) के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी बृजेश कुमार के खिलाफ पहले से 14 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गौरव यादव और भगवान राजभर के खिलाफ बलिया में दो-दो मुकदमे, जबकि सोनू राजभर के खिलाफ मऊ में तीन मुकदमे दर्ज हैं।