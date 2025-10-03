Mau Crime: डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार, तीन चोरी का खुलासा

Mau Crime News: मऊ के घोसी में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी से तीन चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनके पास से हथियार, वाहन और चोरी का सामान बरामद किया है।
कोतवाली पुलिस ने सुल्तानपुर रोड पर असना नहर के पास से इन आरोपियों को पकड़ा। इनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन, एक बुलेट बाइक, दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, चार जोड़ी पायल, दो जोड़ी बिछिया, एक जोड़ी पीली धातु का छाला और 5000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर (मानिकपुर असना, मऊ), गौरव यादव (सिउरी प्रेमरजा, बलिया), भगवान राजभर (असढिहा, बलिया), सोनू राजभर (अजोरपुर, मऊ), आर्यन यादव (सेनुराइच, मऊ) और प्रवीण यादव (देवकली विशुनपुर, मऊ) के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी बृजेश कुमार के खिलाफ पहले से 14 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गौरव यादव और भगवान राजभर के खिलाफ बलिया में दो-दो मुकदमे, जबकि सोनू राजभर के खिलाफ मऊ में तीन मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 12 जुलाई की रात अमिला थानीदास में यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक में लॉकर तोड़ने, 12 अगस्त की रात पटखौली में रामबदन यादव के घर चोरी करने और 2 सितंबर को मनई गुप्ता के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी करने की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है।
पुलिस अधीक्षक इलामारन के आदेश पर एएसपी अनूप कुमार और सीओ जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी प्रमेंद्र सिंह ने यह कार्रवाई की। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
