Mau News: मऊ में चोरों का आतंक जारी, ताला बंद घर मे लाखों की चोरी

कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी में HDFC बैंक के एरिया मैनेजर रणधीर सिंह के घर लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने लगभग 5 लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये के गहनों पर हाथ साफ किया। घटना के समय परिवार गांव गया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।