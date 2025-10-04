Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: मऊ में चोरों का आतंक जारी, ताला बंद घर मे लाखों की चोरी

कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी में HDFC बैंक के एरिया मैनेजर रणधीर सिंह के घर लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने लगभग 5 लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये के गहनों पर हाथ साफ किया। घटना के समय परिवार गांव गया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 04, 2025

Mau News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी में HDFC बैंक के एरिया मैनेजर रणधीर सिंह के घर लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने लगभग 5 लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये के गहनों पर हाथ साफ किया। घटना के समय परिवार गांव गया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

रणधीर सिंह के घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। उन्होंने घर के अंदर के दरवाजे भी तोड़े और सामान अस्त-व्यस्त कर दिया। चोरों ने छोटे भाई का लॉकर तोड़कर गहने चुराए, साथ ही बेड और गोदरेज की अलमारी से भी कीमती सामान गायब कर दिया।

पीड़ित का पूरा परिवार गया था गांव

पीड़ित रणधीर सिंह ने बताया कि 30 तारीख को उनकी माता जी का निधन हो गया था, जिसके कारण पूरा परिवार गांव चला गया था। आज पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी, जिसके बाद वे घर लौटे और चोरी का पता चला। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपये के गहने और 5 लाख रुपये नकद की चोरी हुई है।

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

