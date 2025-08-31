Mau News: अवैध निजी अस्पतालों और सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर घोसी सांसद राजीव राय हुए सख्त, डीएम को लिखा पत्र

राजीव राय ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले को उन्होंने पूर्व में भी दिशा समिति की बैठक में उठाया था और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक उदासीनता करार देते हुए कहा कि यदि समय रहते कठोर कार्यवाही नहीं की गई, तो आम जनमानस का स्वास्थ्य और जीवन संकट में पड़ सकता है।