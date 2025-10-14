मऊ: मध्यान भोजन की रसोइयों ने 7 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदर्शन

रसोइयों ने कहा कि हम सब रसोईया एग्जाम कार्य करते हैं परंतु हमें मात्र 10 माह का मन दे दिया जा रहा है जो नाईट में नहीं है हमें 12 माह का मानदेय दिया जाए। साथ ही हम रसोइयों को कम से कम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाए क्योंकि रसोइयों को बीमार होने या किसी जरूरी काम से विद्यालय ना वो जमाने की वजह से या तो विद्यालय से हटा दिया जाता है या तो निकाल दे जाने की धमकी दी जाती है। साथ ही रसोइयों ने कहा कि हम रसोईया गया लकड़ी पर मीठे मिल बनाने का कार्य करते हैं जिससे हर समय दुर्घटना होने की संभावना बनी गति है तथा कई जगह पर दुर्घटना हो भी जाती है इसलिए हम रसोइयों को कम से कम 10 लाख का निशुल्क बीमा दिया जाए।