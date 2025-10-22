Mau Murder News: दीपावली के दिन युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Mau News: मऊ जिले घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहारी बुजुर्ग गांव स्थित चौहान बस्ती में दिवाली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में अजय चौहान नामक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना 20 अक्टूबर की बताई जा रही है। बुधवार को घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हमलावर लाठी-डंडों से युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं।