Mau Murder News: दीपावली के दिन युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

युवक के हत्यारे गिरफ्तार, Pc: Mau Police
Mau News: मऊ जिले घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहारी बुजुर्ग गांव स्थित चौहान बस्ती में दिवाली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में अजय चौहान नामक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना 20 अक्टूबर की बताई जा रही है। बुधवार को घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हमलावर लाठी-डंडों से युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक अजय चौहान पर लाठी, डंडे और फावड़े से हमला किया गया था।
घटना के अगले दिन आक्रोशित ग्रामीणों और महिलाओं ने मऊ-गोरखपुर हाईवे को कुछ समय के लिए जाम कर दिया था। सूचना पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंची महिलाओं के पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया।
घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलवार को पोस्टमॉर्टम के बाद अजय चौहान का शव घर पहुंचा, जहां परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
घोसी क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक का अंतिम संस्कार दोहरीघाट में कर दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप चौहान सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चार नामजद और कुछ अज्ञात आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं।
पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को क्षेत्र में लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों का शांतिपूर्वक विसर्जन भी कराया गया।
