Mau News: तमसा नदी के हनुमान घाट पर महिला का मिला शव, मचा हड़कंप

Mau News: मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में हनुमान घाट के पास तमसा नदी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया।
शव को कब्जे में लेने को लेकर थाना कोतवाली और दक्षिण टोला के बीच लगभग आधे घंटे तक सीमा विवाद चलता रहा। सदर चौक निवासी झगरू राजभर ने बताया कि वे पास में ही मिट्टी का काम करते हैं। उन्होंने एक महिला का शव देखा, जो सूट-सलवार पहने हुए थी और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी।
इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नदी से 50 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह शव नदी में बहकर आया था। कोपागंज थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक 50 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके परिजनों को पहचान के लिए बुलाया गया है। यदि पहचान नहीं हो पाती है, तो 72 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
