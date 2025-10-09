Mau News: तमसा नदी के हनुमान घाट पर महिला का मिला शव, मचा हड़कंप

इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नदी से 50 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह शव नदी में बहकर आया था। कोपागंज थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक 50 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके परिजनों को पहचान के लिए बुलाया गया है। यदि पहचान नहीं हो पाती है, तो 72 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।