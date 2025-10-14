Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: मिलावटी मिठाई बना रहे फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, भारी मात्र रसगुल्ला नष्ट कराया

मऊ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में जनपद में कई स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें कई जगह पर बगैर लाइसेंस के मिठाई बनाने के फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जहां पर मिलावटी मिठाइयां बन रही थी। टीम ने यहां पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में छेना और रसगुल्ला को नष्ट किया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 14, 2025

Mau News

मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी, Pc: Patrika

Mau News: त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग काफी सक्रिय हो गया है। मऊ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में जनपद में कई स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें कई जगह पर बगैर लाइसेंस के मिठाई बनाने के फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जहां पर मिलावटी मिठाइयां बन रही थी। टीम ने यहां पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में छेना और रसगुल्ला को नष्ट किया। साथ ही कई मिठाई की दुकानों पर पहुंच करके वहां पर नमूने लेकर के जांच के लिए भेजा गया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की इस छापेमारी से अवैध मिठाई के दुकानदारों और मिलावटखोरों में हलचल मचा हुआ है।

कार्यवाही का विवरण

A - सुरेंद्र सिंह ,निवासी गौसपुर जिला मुरैना मध्यप्रदेश की बीजपुर निकट बलुआ पोखरा घोसी स्थित बिना लाइसेंस अवैध रूप से संचालित मिठाई कारखाना से
1 - छेना रसगुल्ला -
2- सोडियम बाइकार्बोनेट
3- छेना -

मो0 अमीम निवासी बरकाती गली ,करीमुद्दीनपुर घोसी की लकी स्वीट्स बाराबंकी के मिठाई अवैध रूप से संचालित (फुटकर मिठाई दुकान का पंजीकरण काम मिठाई निर्माण का ) कारखाने से
4- मिल्क केक
5- नमकीन
6- छेना की मिठाई
का नमूना लिया गया तथा 130 किग्रा मूल्य रू0 26'000 खराब छेना रसगुल्ला नष्ट कराया,
बलुआ पोखरा घोसी मे अवैध रूप से मिठाई का कारखाना चलते पाया गया।


संग्रहित नमूनों को विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा है रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही संचालित की जाएगी। जांच टीम में नायब तहसीलदार घोसी श्री अभिषेक कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राणा उपस्थित रहे।

