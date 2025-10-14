Mau News: मिलावटी मिठाई बना रहे फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, भारी मात्र रसगुल्ला नष्ट कराया

Mau News: त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग काफी सक्रिय हो गया है। मऊ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में जनपद में कई स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें कई जगह पर बगैर लाइसेंस के मिठाई बनाने के फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जहां पर मिलावटी मिठाइयां बन रही थी। टीम ने यहां पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में छेना और रसगुल्ला को नष्ट किया। साथ ही कई मिठाई की दुकानों पर पहुंच करके वहां पर नमूने लेकर के जांच के लिए भेजा गया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की इस छापेमारी से अवैध मिठाई के दुकानदारों और मिलावटखोरों में हलचल मचा हुआ है।