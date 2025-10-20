Mau News: अराजक तत्वों ने ग्राम देवता की मूर्ति थोड़ी, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क जाम

जब ग्रामीणों को सूचना मिली तो मौके पर जाकर देखे तो डीह बाबा की मूर्ति क्षति ग्रस्त दिखाई दिया। इस पर ग्रामीणों में हलचल मच गया और उन्होंने रोड जाम कर दिया ,जब प्रशासन को सूचना मिली तो मौके पर जाकर देखा तो ग्रामीणों ने मऊ बलिया राजमार्ग को जाम कर दिये थे।

