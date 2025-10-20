Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: अराजक तत्वों ने ग्राम देवता की मूर्ति थोड़ी, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क जाम

अलीनगर में अराजक तत्वों नें प्रसिद्ध काली माता मंदिर पर डीह बाबा को किया क्षतिग्रस्त ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 20, 2025

Mau

Mau News, Pc: Patrika


Mau News: सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीनगर में सबसे प्रसिद्ध काली माता मंदिर पर डीह बाबा को किसी अराजक तत्वों ने मशीन के माध्यम से काट कर क्षतिग्रस्त करने के बाँध जमींन पर गिरा दिया।

जब ग्रामीणों को सूचना मिली तो मौके पर जाकर देखे तो डीह बाबा की मूर्ति क्षति ग्रस्त दिखाई दिया। इस पर ग्रामीणों में हलचल मच गया और उन्होंने रोड जाम कर दिया ,जब प्रशासन को सूचना मिली तो मौके पर जाकर देखा तो ग्रामीणों ने मऊ बलिया राजमार्ग को जाम कर दिये थे।

प्रशासन ने आनन फानन में ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें आश्वासन दिया फिर भी ग्रामीणों में बहुत गुस्सा और रोष व्याप्त था। ग्रामीणों को बहुत समझानें के बाद चक्का जाम खोला।

20 Oct 2025 02:15 pm

Mau News: अराजक तत्वों ने ग्राम देवता की मूर्ति थोड़ी, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क जाम

मऊ

उत्तर प्रदेश

