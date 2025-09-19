Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: ओवर स्पीड पर 37 रोडवेज बसों का कटा चालान, मचा हड़कंप

यातायात निरीक्षक और एआरटीओ प्राइवेट बसों के साथ रोडवेज बसों की गति पर नजर रख रहे हैं। उधर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों से ओवरस्पीड में जनवरी से अब तक मऊ डिपो की 37 रोडवेज बसों का चालान कट चुका है। 10 बसों का एक सप्ताह में दो बार चालान कट चुका है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 19, 2025

Mau news
Mau news

Mau News: ओवरस्पीड रोडवेज बसों से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। यातायात निरीक्षक और एआरटीओ प्राइवेट बसों के साथ रोडवेज बसों की गति पर नजर रख रहे हैं। उधर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों से ओवरस्पीड में जनवरी से अब तक मऊ डिपो की 37 रोडवेज बसों का चालान कट चुका है। 10 बसों का एक सप्ताह में दो बार चालान कट चुका है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से नौ से अधिक सीटों वाले वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटे रफ्तार निर्धारित है। रफ्तार पर नजर रखने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। जनवरी से अब तक मऊ डिपो की 37 बसों का ओवरस्पीड में चालान कटा है। एक चालान के 500 रुपये के हिसाब से 18,500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। नियम के अनुसार एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार चालान होने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाता है। मऊ डिपो की 10 बसों का एक सप्ताह के अंदर दो बार चालान कटा था। पहले चालान का जुर्माना संबंधित चालक के मानदेय से काटकर भरा जाता था, लेकिन अब परिवहन निगम ऐसा नहीं करता है।

ओवरस्पीड बसों से हो चुके हैं हादसे

20 मई की दोपहर डेढ़ बजे मधुबन थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव के पास बेल्थरारोड डिपो की बस ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इससे दोहरीघाट थाना क्षेत्र के जमुनीपुर निवासी अनिल राजभर (30) की मौत हो गई थी। 6 जून की दोपहर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के कैलेंडर तिराहे के पास बलिया डिपो की रोडवेज बस से कुचलकर करहां गांव निवासी शकील (47) की मौत हो गई थी। जबकि पत्नी रेहाना घायल हो गई थीं। दोनों बसों के नंबर के आधार पर पुलिस ने चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीन अगस्त की सुबह पांच बजे चारबाग डिपो की तेज रफ्तार बस मुंशीपुरा ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में यात्री और चालक बच गए थे।

समय समय पर वर्कशॉप में ट्रेनिंग कराकर चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता है। लेकिन कभी कभी जल्दी पहुंचने के लिए चालक तेज गति से बस चलाते हैं, जो नियम विरुद्ध है। - हरिशंकर पांडेय, एआरएम।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: ओवर स्पीड पर 37 रोडवेज बसों का कटा चालान, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.