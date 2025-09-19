Mau News: ओवर स्पीड पर 37 रोडवेज बसों का कटा चालान, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से नौ से अधिक सीटों वाले वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटे रफ्तार निर्धारित है। रफ्तार पर नजर रखने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। जनवरी से अब तक मऊ डिपो की 37 बसों का ओवरस्पीड में चालान कटा है। एक चालान के 500 रुपये के हिसाब से 18,500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। नियम के अनुसार एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार चालान होने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाता है। मऊ डिपो की 10 बसों का एक सप्ताह के अंदर दो बार चालान कटा था। पहले चालान का जुर्माना संबंधित चालक के मानदेय से काटकर भरा जाता था, लेकिन अब परिवहन निगम ऐसा नहीं करता है।