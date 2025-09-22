Mau News: पैसों के विवाद में मारी गई थी गोली, पत्नी की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mau Crime News: मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोंठा बाइपास के पास रविवार को हुई गोलीकांड की घटना में पुलिस ने घायल संजय की पत्नी की तहरीर पर आठ आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। घटना के पीछे पैसों के लेन-देन का विवाद बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, संजय बाइक से कहीं जा रहा था तभी उसने पीछे से बदमाशों को आते देख लिया। शक होने पर वह एक किराना दुकान पर सामान लेने के बहाने रुक गया। इसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गए और उसे मारपीट का शिकार बनाया। संजय जब जान बचाकर भागने लगा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी।
घायल संजय की पत्नी आरती की तहरीर पर पुलिस ने अंशु यादव उर्फ पीयूष गौड़, सोनू यादव, नीतीश यादव उर्फ लालू, मनीष सिंह पटेल, हिमांशू यादव, गोलू यादव उर्फ वरुण और सुधीर कुमार समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एसओ दोहरीघाट राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं और सात स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। उन्होंने बताया कि संजय और आरोपियों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया।