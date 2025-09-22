Mau News: पैसों के विवाद में मारी गई थी गोली, पत्नी की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, संजय बाइक से कहीं जा रहा था तभी उसने पीछे से बदमाशों को आते देख लिया। शक होने पर वह एक किराना दुकान पर सामान लेने के बहाने रुक गया। इसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गए और उसे मारपीट का शिकार बनाया। संजय जब जान बचाकर भागने लगा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी।