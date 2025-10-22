Mau News: छठ की तैयारी में बेदी बनाने पहुंचे युवक की तमसा में डूबकर मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

Mau News, Pc: Patrika
Mau News: मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में बुधवार को छठ पूजा की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। नदी किनारे वेदी बनाने गया 17 वर्षीय किशन चौहान की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किशन नदी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।
जानकारी के अनुसार, किशन नदी में उतरकर मिट्टी निकाल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और कुछ युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। हालांकि जब तक वे किशन तक पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
परिजन आनन-फानन में किशन को सदर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
सूचना पाकर थाना सरायलखंसी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
