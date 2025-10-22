Mau News: छठ की तैयारी में बेदी बनाने पहुंचे युवक की तमसा में डूबकर मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

सरायलखंसी थाना क्षेत्र में बुधवार को छठ पूजा की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। नदी किनारे वेदी बनाने गया 17 वर्षीय किशन चौहान की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किशन नदी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। less than 1 minute read