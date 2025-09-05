Mau News: मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान पर एबीवीपी का विरोध, भाजपा नेताओं ने भी साधा निशाना

UP Politics: कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहे जाने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेशभर में एबीवीपी कार्यकर्ता उनका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरियाणा राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश राजभर स्वयं एक गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जबसे वह भाजपा गठबंधन में शामिल हुए हैं, तबसे पार्टी को कमजोर करने का काम ही कर रहे हैं।
पूर्व सांसद ने कहा कि किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना अत्यंत ही निंदनीय है। ओमप्रकाश राजभर को तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार से बाहर कर देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को सरकार में स्थान नहीं मिलना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि ओमप्रकाश राजभर जातिवाद की राजनीति करते हैं और स्वयं को राजभर समाज का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन अब समाज भी उनसे दूर हो रहा है क्योंकि उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है।