Mau News: मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान पर एबीवीपी का विरोध, भाजपा नेताओं ने भी साधा निशाना

अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरियाणा राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश राजभर स्वयं एक गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जबसे वह भाजपा गठबंधन में शामिल हुए हैं, तबसे पार्टी को कमजोर करने का काम ही कर रहे हैं।