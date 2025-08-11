Mau News: कटान के साथ ही बिजली विभाग का कहर, मऊ में कटान पीड़ित झोपड़ी वालों को भेजा 75 हजार तक का बिल

गांव के रामअवध ने बताया कि तीन बल्ब और एक पंखे के लिए उन्हें 56,778 रुपये का बिल मिला है। रीता देवी ने कहा कि उनके दो बल्ब और एक पंखे पर 75,544 रुपये का बिल आया है। वहीं, जगदीश और रोहिणी जैसे कई उपभोक्ताओं ने बताया कि घर में सिर्फ एक बल्ब होने के बावजूद 46 हजार रुपये तक का बिल भेजा गया है।