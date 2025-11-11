Mau News: खाना बनाने को लेकर ननद भौजाई में खूनी संघर्ष, 4 लोग पहुंचे अस्पताल

सूचना पर भाभी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। घटना में एक पक्ष से नाजिया (18 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि दूसरे पक्ष से अफसा परवीन (13 वर्ष), तानिया (16 वर्ष) और मोहम्मद सैफ (20 वर्ष) पुत्र सिराज अहमद घायल हो गए।