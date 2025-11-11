Mau News: खाना बनाने को लेकर ननद भौजाई में खूनी संघर्ष, 4 लोग पहुंचे अस्पताल

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau News: मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के हमीनपुर मोहल्ले में सोमवार को खाना बनाने को लेकर ननद-भाभी के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में दोनों पक्षों से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, हमीनपुर निवासी 18 वर्षीय नाजिया पुत्री नसरुद्दीन शाह का अपनी भाभी से खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई।
सूचना पर भाभी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। घटना में एक पक्ष से नाजिया (18 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि दूसरे पक्ष से अफसा परवीन (13 वर्ष), तानिया (16 वर्ष) और मोहम्मद सैफ (20 वर्ष) पुत्र सिराज अहमद घायल हो गए।
सूचना मिलते ही दक्षिण टोला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग