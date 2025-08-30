Mau News: बच्चे बनेंगे अंतरिक्ष वैज्ञानिक,नए सत्र से जूनियर हाईस्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान की होगी पढ़ाई

जिले के 757 प्राथमिक, 159 उच्च प्राथमिक और 259 कंपोजिट विद्यालयों में करीब 1.10 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से उन्हें ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष यान से जुड़े विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इसे विज्ञान विषय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, लेकिन बेहतर परिणाम आने पर इसे एआई की तरह अलग कोर्स के रूप में भी संचालित किया जा सकता है।