Mau News: धनतेरस की रौनक हुई फीकी, शनिवार और महंगाई से नहीं हो रही पहले जैसी खरीददारी

धनतेरस पर्व को लेकर शनिवार सुबह से ही शहर के बाजारों में रौनक दिखने लगी। दीपावली के शुभारंभ के रूप में माने जाने वाले इस पर्व पर लोगों ने घरों की सजावट, बर्तन, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी शुरू कर दी। हालांकि, इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ने के कारण बाजारों में पहले जैसी चहल-पहल नहीं देखी जा रही है। 2 min read