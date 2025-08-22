Mau News: मऊ में फर्जी पाए गए तीन अध्यापकों पर केस दर्ज करने के लिए डीआईओएस ने जारी किया पत्र

Mau News: माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले तीन सहायक शिक्षकों पर गाज गिर गई है। जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद विभाग ने तीनों की सेवा समाप्त कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद ने संबंधित विद्यालयों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र जारी कर दिया है।
जांच में सामने आया कि वर्ष 2014 की भर्ती प्रक्रिया में देवदह स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गणित- विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक विनय कुमार यादव, चककुचाई स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जीवविज्ञान विषय के सहायक अध्यापक विवेक सिंह और बड़रांव कटिहारी स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज की हिंदी विषय की सहायक अध्यापिका अनीता रानी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी।
फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शासन स्तर से की गई इस कार्रवाई के बाद अब तीनों शिक्षकों पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।