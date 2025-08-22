Mau News: मऊ में फर्जी पाए गए तीन अध्यापकों पर केस दर्ज करने के लिए डीआईओएस ने जारी किया पत्र

जांच में सामने आया कि वर्ष 2014 की भर्ती प्रक्रिया में देवदह स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गणित- विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक विनय कुमार यादव, चककुचाई स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जीवविज्ञान विषय के सहायक अध्यापक विवेक सिंह और बड़रांव कटिहारी स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज की हिंदी विषय की सहायक अध्यापिका अनीता रानी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी।