Mau News: ड्रोन की अफवाह से दहशत में ग्रामीण, रात भर दे रहे पहरा

Mau News: मऊ जिले के बीते कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही आसमान में ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती दिखाई देती है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं। इसी आशंका के चलते लोग रातभर लाठी-डंडों के सहारे पहरा देकर गांवों की रखवाली कर रहे हैं। विशेषकर दोहरीघाट कस्बा, मादी, रसूलपुर सहित कई गांवों में लोग पूरी सतर्कता के साथ जागते हुए देखे जा रहे हैं।