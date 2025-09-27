Mau News: ड्रोन की अफवाह से दहशत में ग्रामीण, रात भर दे रहे पहरा

ग्रामीण क्षेत्र में उड़ रहे ड्रोन, Pc: अभिषेक सिंह
Mau News: मऊ जिले के बीते कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही आसमान में ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती दिखाई देती है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं। इसी आशंका के चलते लोग रातभर लाठी-डंडों के सहारे पहरा देकर गांवों की रखवाली कर रहे हैं। विशेषकर दोहरीघाट कस्बा, मादी, रसूलपुर सहित कई गांवों में लोग पूरी सतर्कता के साथ जागते हुए देखे जा रहे हैं।
ग्रामीणों को संदेह है कि ये ड्रोन किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध उड़ान की पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने थाना परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अफवाह है और किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि क्षेत्र में दर्ज नहीं की गई है।
थाना प्रभारी ने कहा कि संभव है कुछ अराजक तत्व रील बनाने या मजाक में ड्रोन उड़ा रहे हों, जिससे अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहों के पीछे भागने से घर खाली होने पर चोरी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में ग्रामीण अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें।
इस दौरान पुलिस ने लोगों को यह भी समझाया कि “आई लव महादेव” और “आई लव मोहम्मद” जैसे नारे या संदेशों के जरिए समाज में भ्रम और गलतफहमी फैलाने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने कहा कि दोनों ही समुदाय हमेशा आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रहते आए हैं, ऐसे में किसी भी भ्रामक पोस्टर या संदेश से गुमराह न हों।
