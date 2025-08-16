Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: बीमार बेटी को देखने जा रहे पिता की ट्रेन से गिर कर मृत्यु, मचा कोहराम

किन्नुपुर गांव के पास वाराणसी-भटनी रेलखंड पर बुधवार शाम ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खरगजेपुर निवासी राजनारायण सिंह उर्फ फेकू सिंह (68) के रूप में हुई है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 16, 2025

Mau News: सरायलखंसी थाना क्षेत्र के किन्नुपुर गांव के पास वाराणसी-भटनी रेलखंड पर बुधवार शाम ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खरगजेपुर निवासी राजनारायण सिंह उर्फ फेकू सिंह (68) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार राजनारायण सिंह अपनी बीमार बेटी को देखने आजमगढ़ जा रहे थे। बुधवार शाम छह बजे वह पिपरीडीह रेलवे स्टेशन से वाराणसी सिटी-भटनी मेमू (65108) में सवार हुए थे। योजना थी कि आगे उतरकर आजमगढ़ जाने वाली ट्रेन पकड़े। इसी बीच पनियरा हाल्ट से आगे किन्नुपुर गांव के पास झटका लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

दुर्घटना स्थल सुनसान होने के कारण देर रात तक किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। शाम 6:14 बजे से लेकर रात करीब 11 बजे तक शव ट्रैक पर पड़ा रहा। आजमगढ़ न पहुंचने पर उनकी पत्नी लगातार फोन करती रहीं, लेकिन जवाब नहीं मिला। अंधेरे में राहगीर ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर सरायलखंसी थाना प्रभारी पंकज पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल भेज दिया।

16 Aug 2025 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: बीमार बेटी को देखने जा रहे पिता की ट्रेन से गिर कर मृत्यु, मचा कोहराम

