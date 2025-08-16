Mau News: बीमार बेटी को देखने जा रहे पिता की ट्रेन से गिर कर मृत्यु, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार राजनारायण सिंह अपनी बीमार बेटी को देखने आजमगढ़ जा रहे थे। बुधवार शाम छह बजे वह पिपरीडीह रेलवे स्टेशन से वाराणसी सिटी-भटनी मेमू (65108) में सवार हुए थे। योजना थी कि आगे उतरकर आजमगढ़ जाने वाली ट्रेन पकड़े। इसी बीच पनियरा हाल्ट से आगे किन्नुपुर गांव के पास झटका लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।