Mau News: खाद्य विभाग की मऊ के प्रतिष्ठित गल्ले की दुकान पर छापेमारी, भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद, गोदाम हुआ सील

Mau News: मऊ में दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सदर चौक स्थित मुमताज अहमद गल्ला स्टोर के गोदाम पर छापेमारी कर संदिग्ध हालत में रखे गए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ बरामद किए। कई पैकेट खुले मिले, तो कुछ पर एक्सपायरी डेट नहीं अंकित थी। प्रशासन ने मौके पर ही गोदाम को सील कर सात खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भरे हैं।
जानकारी के अनुसार, दीपावली पर्व पर मिलावटी मिठाई, मावा, खोया और खाद्य तेल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान रिफाइंड तेल, बेसन, नमकीन, देशी घी सहित अन्य वस्तुएं संदिग्ध स्थिति में पाई गईं।
अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि त्योहारों पर मिलावटखोरी रोकने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग के नेतृत्व में सघन जांच अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान नकली सरसों तेल, रिफाइंड और अरहर दाल के सैंपल भी लिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक करीब ₹12 लाख मूल्य का सामान सीज किया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों में आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
