Mau News: खाद्य विभाग की मऊ के प्रतिष्ठित गल्ले की दुकान पर छापेमारी, भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद, गोदाम हुआ सील

Mau News: मऊ में दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सदर चौक स्थित मुमताज अहमद गल्ला स्टोर के गोदाम पर छापेमारी कर संदिग्ध हालत में रखे गए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ बरामद किए। कई पैकेट खुले मिले, तो कुछ पर एक्सपायरी डेट नहीं अंकित थी। प्रशासन ने मौके पर ही गोदाम को सील कर सात खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भरे हैं।