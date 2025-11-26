Mau News: जिला जेल में गैंगस्टर ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस, मचा हड़कंप

मऊ जेल, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जिला जेल में बुधवार दोपहर एक गैंगस्टर के आत्महत्या करने की घटना सामने आई। मृतक की पहचान अजीत रावत के रूप में हुई है, जो गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का निवासी था। वह चिरैयाकोर्ट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में निरुद्ध था। उस पर चोरी के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
बुधवार करीब ढाई बजे पुलिस को सूचना मिली कि जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि कैदी ने जेल परिसर में अस्पताल के पीछे लगे पानी के पाइप में गमछे से फंदा लगाकर खुदकुशी की।
घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की। थाने की पुलिस और जेल प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यह पैनल के साथ किया जाएगा। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा आगे की जांच जारी है।
