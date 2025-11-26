Mau News: जिला जेल में गैंगस्टर ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस, मचा हड़कंप

Mau News: मऊ जिला जेल में बुधवार दोपहर एक गैंगस्टर के आत्महत्या करने की घटना सामने आई। मृतक की पहचान अजीत रावत के रूप में हुई है, जो गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का निवासी था। वह चिरैयाकोर्ट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में निरुद्ध था। उस पर चोरी के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।