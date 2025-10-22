Mau News:तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौके पर मौत, मचा कोहराम

सिकटिया गांव के पास सोमवार को तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। less than 1 minute read