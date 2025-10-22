Mau News:तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौके पर मौत, मचा कोहराम

Mau news, Pc: patrika
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के सिकटिया गांव के पास सोमवार को तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ जनपद के इमिलिया निवासी 19 वर्षीय मथुन पुत्र शत्रुघ्न ने दिवाली के दिन नई बाइक खरीदी थी। वह सोमवार को बाइक की टेस्ट ड्राइव के लिए आजमगढ़ से घोसी की ओर निकला था। रास्ते में सिकटिया के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। उधर, हादसे की खबर लगते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।
