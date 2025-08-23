Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: मऊ में भीषण सड़क हादसा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की पत्नी समेत मौत

हादसा इतना भीषण था कि एयरबैग खुलने के बावजूद प्रो. तिवारी का सीना स्टीयरिंग से चिपक गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सीट बेल्ट न लगाने के कारण उनकी पत्नी बदामी देवी सीट से नीचे फिसल गईं और गंभीर चोट लगने से उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 23, 2025

Mau news
मऊ में भीषड़ दुर्घटना, Pc: Patrika

Mau Accident News: शनिवार तड़के वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-29) पर दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अहिरानी बुजुर्ग पेट्रोल पंप के पास एक इनोवा कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। भीषण हादसे में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक (महाराष्ट्र) के कुलपति प्रो. हरेराम तिवारी (58) और उनकी पत्नी बदामी देवी (52) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार का चालक वैभव मिश्रा (28) गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, प्रो. तिवारी अपनी पत्नी और चालक के साथ बनारस से कुशीनगर लौट रहे थे। रास्ते में चालक वैभव को झपकी आने लगी तो कुलपति स्वयं गाड़ी चलाने लगे। कुछ ही देर बाद सुबह करीब 5 बजे इनोवा सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई।

हादसा इतना भीषण था कि एयरबैग खुलने के बावजूद प्रो. तिवारी का सीना स्टीयरिंग से चिपक गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सीट बेल्ट न लगाने के कारण उनकी पत्नी बदामी देवी सीट से नीचे फिसल गईं और गंभीर चोट लगने से उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद करीब दो घंटे तक शव और घायल कार में ही फंसे रहे। होश आने पर चालक वैभव ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर से गाड़ी के दरवाजे काटकर शवों और घायल को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

23 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ में भीषण सड़क हादसा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की पत्नी समेत मौत

