Mau News: मऊ में भीषण सड़क हादसा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की पत्नी समेत मौत

Mau Accident News: शनिवार तड़के वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-29) पर दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अहिरानी बुजुर्ग पेट्रोल पंप के पास एक इनोवा कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। भीषण हादसे में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक (महाराष्ट्र) के कुलपति प्रो. हरेराम तिवारी (58) और उनकी पत्नी बदामी देवी (52) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार का चालक वैभव मिश्रा (28) गंभीर रूप से घायल हो गया।