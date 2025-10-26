Mau News: घाघरा पुल पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, दो घायल

Mau News: मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घाघरा नदी पर बने पुल पर तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने आगे जा रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।