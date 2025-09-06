Mau News: सड़क दुर्घटना में दरोगा की मौत, मचा कोहराम

Mau Accident News: शनिवार दोपहर सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सिकटिया ओवरब्रिज के पास सड़क हादसे में वन विभाग के दरोगा की मौत हो गई। मृतक की पहचान जय बहादुर सिंह (35) निवासी बेला कसैला, थाना दोहरीघाट के रूप में हुई है। वह रतनपुरा ब्लॉक में वन विभाग में दरोगा पद पर तैनात थे और इन दिनों मऊ कोतवाली क्षेत्र के बरपूर में रह रहे थे।
जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे जय बहादुर सिंह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान सिकटिया ओवरब्रिज पर "अपना ढाबा" के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद साथी दरोगा दुर्ग विजय राय मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरायलखंसी थाना अध्यक्ष पंकज पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।