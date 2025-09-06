Mau News: सड़क दुर्घटना में दरोगा की मौत, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे जय बहादुर सिंह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान सिकटिया ओवरब्रिज पर "अपना ढाबा" के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद साथी दरोगा दुर्ग विजय राय मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।