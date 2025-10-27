Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mau News, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के पिरूआ गांव में रविवार देर शाम एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घायल अवस्था में मिले व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, पिरूआ निवासी राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह (40) रविवार शाम काझा बाजार गए थे। बताया जा रहा है कि वे बाजार से फल लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे, स्थानीय लोगों ने उन्हें काझा बंधा पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़ गया है।
पोस्टमार्टम हाउस पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने के कारण कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। मौके पर मुहम्मदाबाद गोहना के सीओ शीतला प्रसाद पांडेय तथा मऊ के सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे भी मौजूद रहे।
