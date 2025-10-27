Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

जानकारी के अनुसार, पिरूआ निवासी राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह (40) रविवार शाम काझा बाजार गए थे। बताया जा रहा है कि वे बाजार से फल लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे, स्थानीय लोगों ने उन्हें काझा बंधा पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।