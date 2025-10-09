Mau News: बाजार हुए गुलज़ार, गोटेदार छलनी से व्रती महिलाए करेंगी चांद का दीदार

Mau News: करवाचौथ का पर्व भले कल मनाया जाएगा, लेकिन इसकी रौनक आज से ही पूरे जिले में देखने को मिल रही। सुबह से ही मऊ नगर के मुख्य बाजारों घोसी, मुहम्मदाबाद गोहना, कोपागंज और रानीपुर में महिलाओं की खूब चहल-पहल दिख रही। चूड़ियों, बिंदी, साड़ी, सिंगार सामग्री और पूजा थाली की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है।
सुहागिनें सोलह श्रृंगार की खरीदारी में मशगूल हैं। मेंहदी की दुकानों और ब्यूटी पार्लरों पर दिनभर लंबी कतारें लगी रहीं। कई जगहों पर युवतियों और महिलाओं ने हाथों पर चांद-सितारों और अपने पति के नाम की मेंहदी रचाई।
मऊ की गलियों में दिनभर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मिठाई की दुकानों पर रसभरी और गुलाबजामुन की खास मांग रही। घर-घर में करवाचौथ की कथा की तैयारी और व्रत की पूजा सामग्री जुटाने का सिलसिला चलता रहा।
महिलाओं ने बताया कि करवाचौथ उनके लिए सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और आशीर्वाद का पर्व है। हर कोई चांद के दीदार और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए उत्साहित है।
जिले के मंदिरों में भी करवाचौथ को विशेष पूजा-अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन ने भी त्योहार को देखते हुए मुख्य मार्गों पर साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग