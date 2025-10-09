Mau News: बाजार हुए गुलज़ार, गोटेदार छलनी से व्रती महिलाए करेंगी चांद का दीदार

Mau News: करवाचौथ का पर्व भले कल मनाया जाएगा, लेकिन इसकी रौनक आज से ही पूरे जिले में देखने को मिल रही। सुबह से ही मऊ नगर के मुख्य बाजारों घोसी, मुहम्मदाबाद गोहना, कोपागंज और रानीपुर में महिलाओं की खूब चहल-पहल दिख रही। चूड़ियों, बिंदी, साड़ी, सिंगार सामग्री और पूजा थाली की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है।